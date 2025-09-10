محافظ الفيوم: رفع 1400 طن قمامة يوميا من شوارع المحافظة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ شكاوى الأهالي من تجمعات القمامة في شوارع مدينة الفيوم في محلها، موضحًا: "نحن أمام تحدٍ كبير نواجهه في مدينة الفيوم، وهي مدينة مزدحمة جدا، ومن الطبيعي أن يشهد الحالي بعض الممارسات السلبية".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور: "واقعيا، مازالت المنظومة القديمة القائمة على عدد من العمال النظافة والمعدات في مجلس المدينة تقوم بعمليات جمع بشكل ليس بالكفاءة التي ترضي المواطنين، حيث يتم رفع 1400 طن قمامة يوميا من شوارع المحافظة، وهناك نقص عدد العمال، فمن يحال إلى المعاش لا يتم الحصول على بديل له".

وتابع: "هناك أمران إيجابيان، الأول أننا نستجيب بسرعة لأي مكان نجد فيه تجمع قمامة بشكل عشوائي، ونعمل بحملات مكبرة يوميا في المناطق التي نرصد فيها تجمعات القمامة من خلال المتابعة اليومية أو شكاوى المواطنين، وهذا الأمر لن يطول في الفترة المقبلة".

وأردف محافظ الفيوم: "خلال أيام أو أقل من أسبوعين سيطرح على القطاع الخاص والشركات المتخصصة في عمليات الجمع المنزلي والتخلص من النفايات حتى النهاية، وخلال الفترة المقبلة سيرى أهالينا في الفيوم النتيجة".