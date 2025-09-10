قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
أخبار البلد

مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل

العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع محرر صدى البلد
العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع محرر صدى البلد
كريم الخطيب

في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف اللواء أركان حرب المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعلنت الهيئة عن إطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، التي تهدف إلى تعزيز التعليم الفني المتخصص وتنمية المهارات الصناعية للشباب المصري، حيث بدأت في عام 2023 - 2024.

وقال العميد حاتم محمد عبد الحميد، مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع، إن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، يقبل فيها الطلاب المتفوقين بعد إتمامهم المرحلة الإعدادية، مشيرًا إلى أن التقديم في المدرسة مشروط بتفوق الطلاب كشرط أساسي للقبول.

تعليم مجاني بالكامل دون أي مصاريف دراسية

وأضاف «عبد الحميد» خلال تصريحات لـ «صدى البلد»، أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية توفر تعليمًا مجانيًا تمامًا دون أية مصاريف أخرى، بالإضافة إلى فرص تعليمية متطورة تشمل مواد دراسية نظرية وعملية.

توفير الزي المدرسي وأتوبيسات نقل الطلاب

وأشار مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع، إلى أن تقدم المدرسة أنشطة تعليمية متنوعة، بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي، وسائل النقل "أتوبيسات"، وخامات ومعدات تكنولوجية حديثة، ويُمنح الطلاب أيضًا مكافآت خلال فترة التدريب العملي.

مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال اللحام 

ولفت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع حريصة على التوسع في هذا النشاط الفني، حيث تُعد الهيئة واحدة من قاطرات التنمية الصناعية في مصر، موضحا أنه تم إنشاء مدرسة فنية أخرى في التكنولوجيا التطبيقية في مجال اللحام بمدينة حلوان، في إطار التوسع المستمر للمدارس التطبيقية المتخصصة.

نموذج تعليمي يدمج الجوانب النظرية والعملية

وشدد على أن المدرسة تسعى لتقديم نموذج تعليمي متميز يدمج بين الجوانب النظرية والعملية، مع توفير بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تخريج كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصناعي في مصر.

العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع كريم الخطيب محرر صدى البلد
العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع كريم الخطيب محرر صدى البلد
العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع كريم الخطيب محرر صدى البلد
العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع كريم الخطيب محرر صدى البلد
العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع كريم الخطيب محرر صدى البلد
العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع كريم الخطيب محرر صدى البلد
