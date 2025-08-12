رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا

أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه الشديد وتقديره البالغ لثقة القيادة السياسية والتجديد له للقيام بمهام وأعباء منصبه لفترة جديدة.

وأكد "عبداللطيف" أن هذه الثقة وسام فخر، وشرف يضاعف شعوره بالمسئولية وستكون دافعا له وحافزا لبذل أقصى الجهد، بالتعاون مع القيادات والعاملين بالهيئة لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات الصناعية

وأوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع قطعت شوطا طويلا خلال السنوات القليلة الماضية على طريق التحديث والتطور والتحول التكنولوجي إلى مؤسسة متقدمة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات الصناعية.