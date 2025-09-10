شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل

أعلنت المستشارة هايدي الفضالي، محامية بوسي شلبي، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة المحامين ضد محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متهمة إياهم بنشر أخبار غير صحيحة وتحريف القرارات الصادرة عن النيابة العامة في القضية الخاصة بموكلتها.

وأوضحت هايدي الفضالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن زميلها المستشار هاني حمودة، المحامي المشارك في القضية، حضر التحقيقات وقدّم بيانًا مدعومًا بالمستندات الرسمية التي تؤكد استمرار الزواج، وتم اعتمادها في محاضر النيابة.



وشددت على أن نشر أخبار كاذبة تمس الحياة الشخصية للأفراد يُعد مخالفة صريحة لقواعد المهنة ويعاقب عليها القانون.وأكدت هايدي الفضالي، محامية بوسي شلبي أنها ستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موكلتها ورد الاعتبار لها أمام الرأي العام.



