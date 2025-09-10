لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى

أعربت الفنانة هالة صدقي عن استغرابها من حالة الجدل الواسعة التي أثارها مقطع الفيديو المتداول للممثل السوري سلّوم حداد، بعد انتقاده أداء بعض الفنانين المصريين باللغة العربية الفصحى.



وقالت صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2: «أنا مستغربة من الحساسية المفرطة وكأننا نتمسك بالكلمة والحرف بشكل مبالغ فيه.. ربما سلّوم حداد محق، لأننا لم نعد نملك أعمالًا درامية تُظهر قدرة الفنانين على اتقان الفصحى».

وأضافت: «لم يعد لدينا رموز مثل عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، أو نور الشريف، الذين أحبوا اللغة العربية وأتقنوا الأداء بها، أما الجيل الجديد فلم يشاهد أعمالًا بالفصحى، وبالتالي فقدنا هذا الجانب».

وأوضحت هالة صدقي أنها شخصيًا لا تتقن العربية الفصحى بشكل كامل، لكنها لا ترى أن ذلك يقلل من قيمتها كممثلة: «أنا لست أستاذة في الجامعة، أنا ممثلة.. والتمثيل ليس فقط إتقان الفصحى».



