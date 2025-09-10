مياه الجيزة: ميت القائد ضمن حياة كريمة.. والانتهاء من مشروعات الصرف في 2026

أكد المهندس وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتي مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، أن قرية ميت القائد التابعة لمركز العياط بالجيزة مدرجة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، التي تشمل تطوير 83 قرية على مستوى المحافظة، بينها 39 قرية في مركز العياط.

وأوضح عابدين، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، ويُقدِّمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، في تعليقه على شكاوى الأهالي من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية، أن محطة رفع جديدة تُنفذ حاليًا بميت القائد، إلى جانب إنشاء شبكات انحدار تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال بحلول 30 يونيو 2026.

وأضاف أن المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية تشمل أيضًا 20 قرية في البدرشين و24 في منشأة القناطر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» شهدت تنفيذ أعمال متكاملة بـ42 قرية في مركزي الصف وأطفيح، شملت 86 ألف وصلة صرف صحي، و42 ألفا و500 وصلة مياه شرب منزلية.

وشدد على أن العمل مستمر دون توقف في جميع المشروعات لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا.