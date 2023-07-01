إن بي سي: أمريكا قد تعلن عن تزويد أوكرانيا بـ قنابل عنقودية

قالت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، اليوم، إن هناك إعلانا مرتقبا بشأن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن مركبات وتقوية أنظمة الدفاع الجوي.

وقد أشار مسؤولون أمريكيون إلي أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون دولار.

وفي مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي، طالب زيلينسكي بايدن بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا حتي ينجح هجومها المضاد، ومن جانبه تعهد بايدن باستمرار دعم كييف أمام روسيا.

وقد قالت الرئاسة الأوكرانية، إن التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق. كما أن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لجيشنا منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.