بـ قرار رسمي | كاف يزف بشرى للأندية التونسية بشأن المسابقات الأفريقية

زف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشرى سارة للأندية التونسية، بشأن مشاركتهم في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.



ووفقًا لصحيفة "المغرب" التونسية فإن كاف قد قرر اليوم السبت تمديد آجال تسوية الإجازات الإفريقية للأندية التونسية، التي ستشارك الموسم القادم في مسابقتي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية.



وتابع: "منح كاف موافقته للجامعة التونسية لكرة القدم من اجل منح الاندية المعنية مهلة الى غاية 15 يوليو بعد أن كانت الآجال تنتهي يوم أمس 30 يونيو".

الأندية التونسية في مسابقات كاف



كل من النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي سيشاركان الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا فيما سيشارك الاولمبي الباجي والنادي الافريقي في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.