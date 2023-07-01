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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 محاضر | تطور في أزمة جزار المونوريل

المتهمون
المتهمون

بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين بمدينة نصر مستغلاً بالمخالفة أعمدة المونوريل لنحر الأضاحي،  تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ، ومحاضر بيئة ، ومحاضر إشغال طريق ، وإحالته إلي النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ورصدت أجهزة الأمن تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد محل الواقعة وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة ، وأن وراء إرتكابها مالك محل جزارة وسيدة تعمل بذات المحل و2 جزارين متجولين جميعهم مقيمون بالقاهرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بإستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين وإتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم ، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الجزارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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