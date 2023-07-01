3 محاضر | تطور في أزمة جزار المونوريل

بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين بمدينة نصر مستغلاً بالمخالفة أعمدة المونوريل لنحر الأضاحي، تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ، ومحاضر بيئة ، ومحاضر إشغال طريق ، وإحالته إلي النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ورصدت أجهزة الأمن تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد محل الواقعة وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة ، وأن وراء إرتكابها مالك محل جزارة وسيدة تعمل بذات المحل و2 جزارين متجولين جميعهم مقيمون بالقاهرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بإستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين وإتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم ، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الجزارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

099B77C7-9803-4A8D-80ED-74D0ECE0621A

D6925ED5-34E4-43F9-89DF-55B4742765F6

7CC81187-F1B6-4396-AC79-E019185FB426

35DD18A2-8563-4729-B340-AEDCCF4623BD

50266DD5-BA23-44A9-8B57-818E3BA02B03