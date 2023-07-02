موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نصف نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل أسامه فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه الغيني بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر .

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط .