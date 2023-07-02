216 مليون جنيه.. تامر حسني يحقق أعلى إيراد دولي بفيلم تاج

حقق الفنان تامر حسني أعلى إيراد دولي بفيلم تاج خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تخطى حاجز الـ ٢١٦ مليون و ٥٨ ألف جنيه داخل مصر وخارجها، 16 مليون داخل مصر و٢٠٠ مليون ٨٥ ألف جنيه خارجها.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار و موسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم ٢٨ يونيو أول أيام العيد.

ونشر الفنان تامر حسني فيديو من حفله في الأردن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب تامر حسني: "بجد حفلة ولا أروع️.. شكراً يا أردن.. أيام وأكون في لبنان إن شاء الله حفلة وسينما وعقبال ما أزور الوطن كله بسينماته وحفلاته.

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا ضخما في الأردن علي هامش الاحتفالات بعيد الأضحى وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، في واحدة من أقوي الحفلات بموسم عيد الأضحى.

قدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "عمري ابتدا، صعبة، عشأنجي" بالإضافة إلي أغنية هرمون السعادة التي طرحها مؤخرا ضمن أحداث فيلمه الجديد "تاج".

ويعرض لتامر حاليا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ 3 أيام فقط.

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