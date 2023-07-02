محمود صابر رجل مباراة منتخب مصر الأولمبي والجابون في أمم أفريقيا

حصل محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي علي جائزة رجل المباراة بعد الفوز علي منتخب الجابون بتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وسجل هدف منتخب مصر الأول محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .



وأضاف اسامه فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي



ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه الغيني بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية .

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط .