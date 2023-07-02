ساهمت في البحوث.. الصحة العالمية: مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن منظمة الصحة العالمية دعت إلى توثيق ودراسة التجربة المصرية في إدارة أزمة وباء كورونا العالمي، بعد نجاح الحكومة المصرية في معالجة تداعيات الجائحة على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية، وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، إن مصر من الدول التي نجحت على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا، وكانت من أوائل الدول التي تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، وساهمت من عدة منطلقات في البحوث والدراسات السريرية والعلمية المتعلقة بمواجهة الفيروس على مستوى العالم، وحققت تجربة رائدة يجب دراستها بعناية.

وأضاف عبدالغفار أن ممثل منظمة الصحة العالمية، أشادت بمساواة الدولة المصرية، بين السكان والمقيمين على أرضها من مهاجرين أو لاجئين وتلقيهم العلاج أو اللقاح، وكذلك توطين صناعة الدواء واللقاح في مصر، التي تخدم مصر والدول المجاورة، مشددة على الحاجة إلى توثيق التجربة المصرية المتميزة في التعامل مع أزمة كورونا.

الدولة المصرية نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة

فيما صرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزير الصحة، بأن الدولة المصرية نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة، في إدارة جائحة كورونا، بالحفاظ على صحة المصريين، بالتوازي مع عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف الحياة بشكل كامل، حيث لم تتوقف المبادرات الصحية الرئاسية والخدمات الطبية المقدمة بكافة المستشفيات، وذلك بدعم غير محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، في إطار خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.