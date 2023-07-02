عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يقتحم سباق التعاقد مع هاري كين

هاري كين
هاري كين

اقتحم نادي تشيلسي سباق التعاقد مع هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن نادي تشيلسي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو لنادي توتنهام لضم هاري كين.

وأضافت أن تشيلسي لديه القدرة المالية على ضم هاري كين بعد بيع العديد من نجومه في الصيف الجاري.

ويعد هاري كين هدفا لكل من مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وفقا لتقارير صحفية.

ويمتد عقد هاري كين مع نادي توتنهام حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 90 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

تشيلسي هاري كين توتنهام نادي تشيلسي مانشستر يونايتد ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

بعد نشر إعلان وفاة زوجها.. أول تعليق من الفنانة جيهان خليل

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

ترشيحاتنا

نسخة ذهبية .. لامبورجيني اوروس تحصل على تعديل بقوة 900 حصان

وزير التربية والتعليم يزور مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023

المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال 2023

فرنسا تحترق.. تسونامي الغضب يجتاح فرنسا وماكرون وحكومته عاجزين

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

صحف الإمارات..تراجع أعمال الشغب في فرنسا ..و تيتان تعرض رحلات جديدة لاستكشاف تايتنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ