تشيلسي يقتحم سباق التعاقد مع هاري كين

اقتحم نادي تشيلسي سباق التعاقد مع هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن نادي تشيلسي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو لنادي توتنهام لضم هاري كين.

وأضافت أن تشيلسي لديه القدرة المالية على ضم هاري كين بعد بيع العديد من نجومه في الصيف الجاري.

ويعد هاري كين هدفا لكل من مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وفقا لتقارير صحفية.

ويمتد عقد هاري كين مع نادي توتنهام حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 90 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.