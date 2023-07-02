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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد قاس من إيران على واقعة حرق المصحف في السويد

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده لن ترسل سفيرا جديدا إلى السويد احتجاجا على حرق المصحف أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي يوم الخميس الماضي للتنديد بما وصفته بأنه إهانة لأقدس المقدسات الإسلامية، حسبما أفادت رويترز.

وقال أمير عبد اللهيان على تويتر يوم الأحد “رغم انتهاء الإجراءات الإدارية لتعيين سفير جديد في السويد، توقفت عملية إيفاده بسبب إصدار الحكومة السويدية تصريح لتدنيس القرآن الكريم”.

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ومزق رجل مصحفا وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم هذا الأسبوع.

واتهمت الشرطة السويدية الرجل الذي حرق المصحف بالتحريض على جماعة عرقية أو قومية. ووصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

وقالت الشرطة السويدية في التصريح الذي منحته لمظاهرة الأربعاء إنه بينما “قد يكون لها عواقب على السياسة الخارجية” فإن المخاطر والعواقب الأمنية المرتبطة بحرق القرآن لم تكن من النوع الذي يستدعي رفض الطلب.

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