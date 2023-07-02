أبرزهما نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي.. 24 مرشحا على مقاعد مجلس نقابة الموسيقيين

كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قائمة الأسماء النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس إدارة النقابة، وجاء ذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب بالتزكية مؤخرًا.

ونشر علاء عامر، مقطع فيديو له أثناء وجوده بمقر النقابة، حيث أعلن قائمة المرشحين النهائية على مقاعد مجلس إدارة النقابة والذي يبلغ عددهم ٢٤ اسما ابرزهم نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي .

منير الوسيمي:

انتقد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي أوضاع نقابة المهن الموسيقية خلال الوقت الحالي، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

وأكد الوسيمي على أن النقابة حالياً تحتاج إلى تطهير، أو بمعنى أصح "رش" بسبب ما تعاني منه في الأوقات الحالية - وذلك بحسب تصريحاته-.

وكشف الوسيمي أن الفساد بدأ في النقابة بعد أحداث يناير عام ٢٠١١ حيث انتشر الفساد بشكل كبير في أروقتها.

وكان الوسيمي قد فجر مفاجأة وهي أن النقيب الحالي مصطفى كامل قد تقدم باستقالته من عضوية النقابة عام ٢٠١٠، ليترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها، كما غير خانة الوظيفة في بطاقته الشخصية من موسيقي إلى عامل.