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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الطائرة يحضر مباريات منتخبي الناشئين والشباب في البطولة الودية

ياسر قمر
ياسر قمر

تواجد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، أمس الأحد، في صالة حسين عثمان المغطاة بنادي المقاولون العرب، وحضر مباريات المنتخب المصري للناشئين تحت 19 سنة وللشباب تحت 21 سنة، في البطولة الودية المقامة خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو الجاري.

 

حيث يخوض المنتخب المصري بطولة دولية ودية غير مسبوقة مع منتخبات ”السعودية، والأرجنتين”.

 

وقام رئيس الاتحاد الطائرة، بالإطمئنان على منتخبي الكرة الطائرة قبل المشاركة في بطولات العالم، كما رحب بالأخوة الأشقاء العرب السعوديين، وأيضًا ببعثة منتخبات الأرجنتين، وتم تبادل الدروع بين البعثتين.

 

وتلقى المنتخب المصري للشباب تحت 21 سنة، الهزيمة من نظيره الأرجنتين بنتيجة ”3-0” في المباراة التي أقيمت أول أمس الجمعة.

بينما حقق منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة الفوز على منتخب السعودية بنتيجة ”3-0”، في المباراة التي أقيمت أمس السبت.

 

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، الهزيمة من نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة أمس السبت.

ويستعد المنتخبين المصري للشباب والناشئين للكرة الطائرة، لخوض بطولة ودية من أجل الاستعداد الجيد والقوي لمنافسات بطولتي العالم التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

 

حيث تقام بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة، خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري في البحرين، بينما تقام بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس المقبل.

 

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.

 

بينما يتواجد المنتخب المصري للناشئين ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من: ”الأرجنتين، أمريكا، صربيا، كوستاريكا”.

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