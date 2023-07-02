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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسجلون خطر يعتدون على شاب بآلة حادة بشوارع زفتى ..صور

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية

شهد مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، جريمة بشعة كاد أن يفقد فيها شاب حياته، عندما تدخل لمنع  مجموعة من المسجلين عن ضرب والده، بشارع البحر في ظل غياب الجهات المختصة لردعهم قانونيا .

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تلقي اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي يفيد وصول إخطار من مستشفي زفتي العام، بوصول أحمد محمد ابو سكين، 19 سنة، مصاب بعد جروج في أماكن مختلفة من أنحاء جسده، علي خلفية مشاجرة، بشارع البحر بمدينة زفتي أمام معدية ميت غمر، بشارع البحر الرئيسي بزفتي. 

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وتعود أحداث الواقعة حينما نشبت مشادة بين والد الضحية ويدعي محمد ابو سكين، 57 سنة، طرف أول، وبين أ. م.ج، ز. س، الـ، ع. س، الـ، الـ. فـ. ز، وجميعهم مسجلين مخدرات وبلطجة، طرف ثان، خلال مرور الطرف الأول بصحبة إبنتيه الصغار إلي المعدية المؤدية لمدينة ميت غمر، فتعدوا عليه بالضرب، حال مرور نجله المصاب، فتدخل للدفاع عن والده فإنهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء وأصابوه بالرأس والصدر والبطن والظهر، بإجمالي جروج بلغ 90 غرزة، وتم نقله في حالة إعياء شديد لمستشفي زفتي العام، وإعترضتهم والدة المعتدين في محاولة منها لمنعهم من الوصول للمستشفي إلا أن الأهالي إستطاعوا أن ينقلوه للمستشفي العام .

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كما تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط  الجناه، عقب سماع أقوال الضحية في المحضر الرسمي الذي تم تحريره بنقطة مستشفي زفتي العام.

وبتقنين الإجراءات الامنية تمكن ضباط مباحث زفتي في ضبط أحد المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الأخرين، والعرض على النيابة العامة.

 كما طلبت  تحريات المباحث حول الواقعة وإنتدبت الطب الشرعى لرفع تقرير مفصل عن حالة الضحية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين المسجلين.

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البحر الجهات المختصة الطرف الأول الطب الشرعى اللواء محمد عمار النيابة العامة بمحافظة الغربية تشكيل فريق بحث جنائى بلطجة

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