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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

هدايا الحكومة لـ ذوي الهمم.. ماذا عن شروط الجمع بين معاشين؟

ذوو الهمم
ذوو الهمم

تتصدر فئة ذوي الهمم قائمة اهتمامات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014، وتسعى الدولة جاهدة إلى الارتقاء بأوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم.

الجمع بين معاشين

وعمل القانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوي الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، والذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتي تهدف جميعها لحصول ذوي الهمم على التمكين بعد التأهيل المناسب.

وشمل القانون، ضوابط حصول ذوي القدرات الخاصة على مساعدات شهرية، والجمع بين أكثر من معاش وفقا لما ورد في التشريع.

ونص القانون على أنه يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:

  • يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الهمم من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
  • يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
  • كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

وتتحمل الخزانة العامة الفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

طفرة في التمكين

كانت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية تحدثت حول اهتمام الدولة بذوي الهمم بعد 30 يونيو قائلة: "هذا الملف شهد طفرة بعد 30 يونيو وبعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم".

وأضافت "مبدى" - خلال تصريحات إعلامية، أن الرئيس السيسي مهتم بشكل كبير بملف الأشخاص ذوي الهمم، والذي ظهر على مدار السنوات الماضية بدءا من تخصيصه مادة في الدستور للأشخاص ذوي الإعاقة قانون (10)، اللائحة التنفيذية، تخصيص عام 2018؛ ليكون عامهم، إضافة إلى احتفالية "قادرون باختلاف" والتي يحضرها الرئيس شخصيا، لافتة إلى أنه يتفاعل مع طلبات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحتفالية ونخرج بتوصيات من خلاله يتم تنفيذها.

وأكدت "مبدى"، أنه عندما اهتم رئيس الجمهورية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، جعل نظرة المجتمع تختلف، وأصبح الجميع يقول لهم ذوي الهمم، وحدثت طفرة لدعم وتمكين وتشجيع ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

يذكر أنه في يناير 2023، أعلنت النائبة هند حازم حبيب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة عن الزوج أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل.

وأضافت "حازم" في الطلب المقدم منها: "ذلك تنفيذا لنص المادة (25) في قانون (10) لسنة 2018، ووفقًا لتوصيات وتوجيهات الرئيس السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف الأخيرة، فإن تنفيذ ذلك سيساعد المرأة المعاقة على تلبية متطلبات الحياة اليومية وخاصة وأنه يقع على كاهلها العديد من الالتزامات أسوة بالرجل، خاصة أن القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة وتم التنفيذ بالنسبة للرجال".

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