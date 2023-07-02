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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر فرج يكشف سبب الهجوم على محمد رمضان

ياسر فرج
ياسر فرج

كشف الفنان ياسر فرج عن نمبر وان الدراما بالنسبة له في الفترة الحالية قائلا :' محمد رمضان طبعا بسم الله ما شاء الله مسلسله مكسر الدنيا "جعفر العمدة" محدش يقدر يختلف عليه.

ياسر فرج

كما تحدث فرج عن سبب الهجوم على الفنان محمد رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' محمد رمضان شوية على السوشيال ميديا الناس شايفاه أنه بيستفزهم بالعربيات أو بالاخبار فشوية ده بيستفز بعض الناس علشان كده بيتحولوا وبيكونوا ضده.


تابع خلال حواره  قائلا:' في ناس تانية بتنتقد محمد رمضان على الأعمال اللي قدمها قبل كده زمان زي عبده موتة، الألماني والأفلام اللي قبل كده شافوا أن ده وجه جزء كبير من الشباب الصغير لأعمال العنف والشغب.


وختم  تصريحاته بقوله:'  وارد يكون الناس دي عندها حق أنه فعلا ده قصر بنسبة كبيرة لكن أشك أن محمد رمضان يكون عارف وهو بيعمل الأعمال دي أنها هتأثر بالشكل ده.

 

https://fb.watch/lwpM8IojmC/?mibextid=Nif5oz

ياسر فرج محمد رمضان

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