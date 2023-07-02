اليابان تتحدى الصين بإصلاح محركات F-35 الأمريكية

أعلنت اليابان في 29 يونيو، في ظل ازدياد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب نشاط الصين العسكري والسياسي، أن شركة IHI الهندسية الخاصة ستتولى مسؤولية إصلاح محركات طائرات F-35 المقاتلة التي تستخدمها كل من قوات الدفاع الذاتية والجيش الأمريكي. وتعتبر طائرة F-35 المقاتلة، المعروفة بتقنيتها المتطورة وقدراتها التخفية، عنصرًا حاسمًا في ردع الخصوم المحتملين في المنطقة.

التفاصيل

ستقوم شركة IHI بإصلاح كل من طائرات F-35A وF-35B في مصنعها في طوكيو، حسبما ذكرت آسيا نيكي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جاهزية كل من القوات الأمريكية واليابانية.

تشغل قوات الدفاع الذاتية (SDF) طائرة F-35A، وهي نسخة اقلاع وهبوط عادية (CTOL). ولكن لديها أيضًا خطط لإدخال F-35B، وهو نسخة اقلاع قصير وهبوط عمودى (STOVL)، إلى الخدمة الفعلية. يأتى إدخال F-35B بسبب قدراته المفضلة، حيث يسمح بإقلاع وهبوط أسهل، خاصة في قواعد ومطارات يابانية مجهزة بمدارج قصيرة نسبيًا.

وتأتي هذه الإعلانات الأخيرة من وزارة الدفاع اليابانية كجزء من استعدادات البلاد لغزو صيني محتمل لتايوان أو أي تهديد لأراضيها حول جزر سنكاكو في محافظة أوكيناوا. وأبرزت وزارة الدفاع أهمية هذا المشروع لدعم عمليات F-35 والحفاظ على صناعة الدفاع القوية المحلية وتقوية التحالف الياباني الأمريكي.

الخلفية

في عام 2014، عينت وزارة الدفاع الأمريكية أستراليا واليابان كشركاء رئيسيين مسؤولين عن صيانة هيكل الطائرة والمحرك لطائرات F-35 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبموجب هذه الترتيبات، تم تعيين دور محدد لكل من البلدين في تقاسم المسؤولية عن صيانة هيكل الطائرة الثقيلة والإصلاح والتحديث (MORU).

حيث تم تكليف اليابان بتغطية الجزء الشمالي من المنطقة، بينما تولت أستراليا المسؤولية عن الجزء الجنوبي. وبدأت شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة في اليابان في إجراء فحوصات وإصلاحات لهذه الطائرات المتقدمة في منشأتها في محافظة آيتشى في عام 2020.

وتواجه اليابان تحديات اقتصادية وأمنية بسبب تطور الصين العسكري وغيرها من الدول فى منطقة آسیا والمحیط الهادئ. وقال جریج روبینستین، خبیر فى شؤون الیابان فى مرکز دراسات استراتیجیة ودولیة المقر به فى واشنطن، إن صناعة الدفاع فى الیابان تتسم بإنتاج غیر فعال ومكلف، وجهود بحث وتطویر “تعید اختراع” المنتجات الأجنبیة بقلیل من التجدید.

ميزة استراتيجية

العلاقة بين F-35 والصراعات في آسيا هي أن طائرة F-35 هي طائرة مقاتلة متطورة تمتلك قدرات تخفية تجعلها صعبة الكشف عنها بواسطة الرادارات. وهذا يمنحها ميزة استراتيجية في حال نشوب أي نزاع مسلح مع الصين أو كوريا الشمالية أو غيرهما من الخصوم المحتملين في المنطقة.

وتستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا، مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وسنغافورة، طائرات F-35 كجزء من جهودهم لردع الصين وكوريا الشمالية من اتخاذ أي إجراء عدائي أو استفزازي12.

وقد حدثت عدة مواجهات بين طائرات F-35 وطائرات صينية في بحر الصين الشرقي، حسبما أفاد مصدر قريب من الجيش الصيني لـ Post، مما يعكس مستوى عالٍ من التوتر بين البلدين.

وقال قائد قوات الجو الأمريكية في المحيط الهادئ، كينيث ويلسباخ، إن الطائرات الأمريكية F-35 كانت لديها على الأقل مواجهة واحدة مع طائرات J-20 التخفية الصينية مؤخرًا في بحر الصين الشرقي، وأن الجانب الأمريكي كان “معجبًا” بها.