نائب يطالب بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي بباقي محافظات الجمهورية

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن منظومة التامين الصحي الشامل انطلقت فى 4 محافظات منذ يوليو 2019 حتى الان ، موضحا "كان بمثابة قبلة حياة للمنظومة الصحية فى مصر على مدار مرور 4 سنوات من إطلاقه، باعتباره ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر".

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، في فبراير 2021 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، حيث قدمت المحافظات الثلاث حتى الآن 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآتها الصحية، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بضرورة سرعة اطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية أسوة بمحافظات المرحة الأولي، وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى الضخم، مؤكدا أهمية وضع آليات تنفيذية تساعد في توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى المجال.