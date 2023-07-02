النسخة 29 لمعرض لانتشو..منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية

مقاطعة قانسو معروفة بأنها جوهرة اقتصادية في شمال غرب الصين، وهذه الجوهرة ستقوم بعرض إمكاناتها الواسعة في التعاون الاقتصادي والتجاري عبر النسخة التاسعة والعشرين من معرض لانتشو. بوصفها نقطة حيوية على طريق الحزام وطريق الحرير الاقتصادي، ستجذب قانسو أنظار العديد من الشركاء الدوليين بفضل موقعها الجغرافي المتميز واحتياطياتها الغنية الوفيرة.

تقع مقاطعة قانسو في الجزء الداخلي من شمال غرب الصين. وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فريد من نوعه. تتمتع هذه المنطقة بموارد طبيعية غنية، بما في ذلك الموارد المعدنية والزراعية والمياه، مما يوفر أساسًا قويًا للتنمية الاقتصادية.

في السنوات الأخيرة، التزمت مقاطعة قانسو بتحسين هيكل الاقتصاد وترقية التحول. فتطوير الصناعات المميزة أصبح محركًا مهمًا لزيادة النمو الاقتصادي، ما خلق فرصا كبيرة للتطور والإزدهار في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات صناعة المواد الجديدة والطب الحيوي والمعلومات الرقمية، كل ذلك جعل منها بشكل تدريجي مركزا للابتكار الصناعي في المناطق ذات الارتفاع العالي في غرب الصين.

ولتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول العربية، شاركت مقاطعة قانسو بنشاط في مبادرة الحزام والطريق. ويعد معرض لانتشو للتعارف والتبادل التجاري منصة تواصلية هامة بين قانسو والدول العربية. في هذه الدورة، تمت دعوة المملكة العربية السعودية وتايلاند لتكونا دولتي الشرف، بالإضافة إلى مشاركة مدينة تيانجين ومقاطعة فوجيان ومدينة تشينغيانغ وغيرها كجهات راعية للدورة، ما يزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري مع الدول العربية.

ويعرض معرض لانتشو العديد من الصناعات المميزة في مقاطعة قانسو ومشاريع جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وستعرض العديد من القاعات المتخصصة لإنجازات قانسو الشاملة وآفاق التنمية في مجالات عديدة مثل المرافق والنقل والأنظمة واللوجستية، والبتروكيماويات والاقتصاد الرقمي، والمعادن الملونة، والمواد الجديدة، والطاقة المتجددة، والزراعة الحديثة، ومعالجة الأغذية، وتطوير الموارد المائية، والتكنولوجيا الإلكترونية، والسياحة والرعاية الصحية والاسترخاء، والصناعات الدوائية الحيوية، وتطوير الموارد المعدنية، والثروة الحيوانية، والتنمية الريفية.

كما ستعمل قانسو على جذب انتباه وتعاون المزيد من الشركات المحلية والأجنبية من خلال عرض التكنولوجيا المتقدمة وتقديم مشاريع الاستثمار ومشاركة التجارب الناجحة.

"أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة "ثمانية إجراءات مشتركة" للتعاون العملي بين الصين والدول العربية في قمة الصين - الدول العربية الأولى التي عُقدت في الرياض، وهذا يوضح حرص الصين الشديد على التعاون مع جميع جوانب الدول.