تسبب في وفاة 10 آلاف تلميذ.. قاتل خفي يتربص بمدارس بريطانيا|ما القصة؟

عرضت قناة العربية، تقريراً مصوراً، مساء اليوم الأحد، حمل عنوان "قاتل خفي يتربص بتلاميذ المدارس تسبب في وفاة 10 آلاف".



وأوضح التقرير المصور، أن هناك قاتلا خفيا يغطي أبنية مدارس عدة في بريطانيا، ويعرف باسم الاسبست أو اسبستوس، متابعا أنها مادة كانت تستخدم سابقا في تسقيف المباني والعوازل الداخلية والخارجية.

مدارس قديمة



وتابع التقرير المصور، أن خطورتها نبه تقرير أصدره مكتب التدقيق الوطني البريطاني ، من أن هناك مدارس قديمة باتت تمثل ما وصفه بالقنابل الموقوتة، إذا لم يتم التحرك بشأن تلك المادة الخطرة، والتي تسببت في وفاة 10 آلاف تلميذ ومعلم في المدارس البريطانية خلال 1980 و2017.



