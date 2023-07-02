عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عايزينه .. جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور في مباراة فيوتشر

صدى البلد

هاجمت جماهير الأهلي، إمام عاشور نجم الزمالك السابق في مباراة فيوتشر المقامة حاليا في الدوري المصري.

ورددت جماهيرالأهلي هتافات “ صالح سليم مش ناسيينه إمام عاشور مش عايزينه ”.

وقد ألغى حكم المباراة هدفا لصالح فيوتشر أمام الأهلي من عمر الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب إستاد we السلام في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأرسل ناصر ماهر تمريرة سحرية وضعت أحمد عاطف منفرداً بمحمد الشناوي وراوغه ويسددها على الفور فتسكن شباك الأهلي ولكن رفع حكم الراية تسللا على مهاجم فيوتشر في الدقيقة 11.

وأرسل القندوسي عرضية رائعة من الناحية اليسري ولكن يتصدى لها جنش قبل الوصول لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 3.

وتوغل بيرسي تاو من الناحية اليمنى ويسددها بقوة ويتصدي لها جنش علي مرتين في الدقيقة 7.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 


علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

زيزو في الصدارة.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

مش عاوزينه .. جماهير الأهلي تفتح النار على إمام عاشور ..فيديو

ترشيحاتنا

قتال شرس .. الدفاع الأوكرانية تقر بتقدم الجيش الروسي على 4 محاور

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن ..هل ورد في الشرع الشريف؟

الأزمات الاقتصادية تهدد ملايين العاملين بالتسريح.. تعرف على أبرز ضحايا الشركات الكبرى

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

فاز بنوبل عام 1946.. محطات مؤثرة في حياة الكاتب الألماني هيرمان هسه

هولندا تقطع الطريق على الصين في سباق الشرائح الإلكترونية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ياسمين رئيس تثير الجدل على البحر

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

بشعر مبلل وكاش مايوه.. الهام شاهين و إيناس الدغيدي يثرن الجدل

بعد منشور الخروف .. إطلالات مثيرة لـ رضوى الشربينى

فيديو

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ