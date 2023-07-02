مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية توضح أسباب انخفاض الأسعار

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الخاصة بتوقعات انخفاض الأسعار آخر العام، نشعر بها من الآن بسبب علاقات التبادل التجاري التي يدعمها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأيام من خلال الزيارات الرئاسية المتبادلة.

وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم العديد من علاقات التبادل التجاري بين مصر و الدول الأخرى، كدولة الهند التي وصلت الصادرات إليها في عام 2022 إلى نحو 3 مليارات دولار بالنسبة للمواد الكيماوية، والطاقة، بالإضافة إلي استيراد مصر لبعض الحبوب و القمح من الهند.

وأشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إلى حدوث انخفاض في أسعار الأرز الأبيض الفترة الماضية، وأرجعت ذلك إلى محاربة الاحتكار والمضاربة عن طريق مبادرات الدولة مثل "كلنا واحد" و "حياة كريمة" حيث قدمت الدولة السلع بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار.

ولفتت "الملاح" إلى علاقات التبادل الائتمانية التي تسعى لها الدولة من خلال التعامل بالعملة الوطنية للدولة في علاقات التبادل التجاري لتقليل التعامل بالدولار الأمريكي.

تفاؤل حكومي بانخفاض الأسعار

و كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعاتها للفترة القادمة، قائلة إنها تقدر قلق الناس ولكن هناك أمور كثيرة تتحسن، ومتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الصدمات كثيرة جدًّا على العالم وعلى الدولة متوسطة النمو والنامية ونبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية".