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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي: انخفاض الأسعار يرتبط بالأحداث العالمية

تراجع اسعار السلع
تراجع اسعار السلع

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انخفاض الأسعار وخاصة الغذائية مرتبطة بحدوث انفراجة في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، و تحسن وتيرة الاقتصاد العالمي ومصر كجزء من هذا العالم ستشهد تحسنا ملموسا في أدائها الاقتصادي.

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك بعض الآراء تتجه نحو خفض الأسعار نهاية العام، و هذا من شأنه أن يعطي جرعة أمل و تفاؤل للمواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار منذ فترة طويلة، و لكن هذا الانخفاض يرتبط بالاحداث العالمية، و التي هي المسؤول الأول من الأساس عن ارتفاعات الأسعار.

تفاول حكومي 

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعاتها للفترة القادمة، قائلة إنها تقدر قلق الناس ولكن هناك أمور كثيرة تتحسن، ومتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري.

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وزيرة التخطيط: انخفاض أسعار السلع نهاية العام وهذا موعد الانفراجة الاقتصادية

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لماذا يزور رئيس الوزراء الهندي مصر؟.. وزيرة التخطيط تكشف التفاصيل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الصدمات كثيرة جدًّا على العالم وعلى الدولة متوسطة النمو والنامية ونبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية".

الأسعار تحسن وتيرة الاقتصاد العالمي أزمة الحرب الروسية مصر وزيرة التخطيط

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