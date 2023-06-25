لماذا يزور رئيس الوزراء الهندي مصر؟.. وزيرة التخطيط تكشف التفاصيل

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة ”إم بي سي مصر": العلاقات المصرية الهندية تاريخية، ولكنها أخذت هذا العام طابع أكثر قوة، ووصلت لمرحلة العلاقات الاستراتيجية، وحجم التجارة بين مصر والهند متزايد.

ونوهت بأن هناك مجموعة من الاستثمارات يمكن أن تشارك فيها الهند ومنها تصنيع السيارات الكهربائية، وتصنيع الدواء، والهيدروجين الأخضر.

وعن إلغاء الإعفاءات الضريبية للقطاع العام على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنها جزء أصيل من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك حتى يكون هناك حياد تنافسي بين القطاعين العام والخاص.