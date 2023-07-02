بعد فوزه بجائزة النيل.. حسن أبو العينين: شرف كبير واستقبلت الخبر بفرحة

أعرب الدكتور حسن أبو العينين، المدير الأسبق لمركز الكلى بجامعة المنصورة، عن سعادته بعد حصده جائزة النيل في العلوم، قائلًا إن جائزة النيل جائزة مرموقة، والفوز بها شرف كبير، وخاصة أن ذلك جاء نتاج تراكمي علمي بحثي تفاعلي، مضيفًا: "استقبلت الخبر بفرحة وهو محصلة لحصاد كبير من العمل في مجال".



وقال حسن أبو العينين، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن أبحاثه ساهمت في علاج جديد للسرطان، مضيفًا أن الأورام الخبيثة من الأمراض المزعجة.



وأشار إلى أنه ساهم في أبحاث في معرفة التقنية الجديدة في علاج سرطان المثانة، من خلال دراسة الخلايا الجينية للخلايا السرطانية ومعرفة الخلايا التي يمكنها الاستجابة للعلاج ضد سرطان المثانة.



كما أشار حسن أبو العينين، إلى أن نجح عبر أبحاثه السابقة، في سبل التخلص من البول دون الحاجة إلى تحويل مسارات البول بفتحات صناعية تؤثر على مستقبل المريَ، مضيفًا أن هناك أبحاثا جارية لمعرفة أسباب سرطان المثانة والتحول الجيني في الخلايا الطبيعية.



وأضاف أنه قدم مجموعة أبحاث علمية على مدار آخر 10 سنوات فى مجال أوارم المسالك البولية وهو المجال التخصصى الدقيق فى أورام المثانة، وركزت أبحاثه على معرفة أسباب ظهور الأورام وكيفية معالجتها وكيفية اكتشاف العلاج أولي، وسبل التعرف على فاعلية العلاج والبحث لمعرفة الدراسات الجينية لطبيعة نمو الورم ومدى استجابته للأدوية المختلفة.