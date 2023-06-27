بعد حصوله على جائزة النيل.. حسن أبوالعينين: العلم أكثر ما نعتز به

علق الدكتور حسن أبو العينين المدير الأسبق لمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة، على حصوله على جائزة النيل.



وقال حسن أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" علينا أن نعمل بشكل مستمر وانا اشتغلت وبذلت مجهود كبير في العديد من الابحاث العلمية".

وأضاف حسن أبو العينين :" لدينا تراكم علمي وبحثي في مجال الطب على مدار سنوات طويلة ".



وأكمل حسن أبو العينين:" أكثر ما نعتز به هو العلم ولو لم نحترم العلم لن تقم لنا قائمة على الأطلاق".

ولفت حسن أبو العينين :" يجب أن يكون في كل المؤسسات الجامعية مجال بحثي وتعليمي وعلاجي""، مضيفا:" يتم إجراء مراجعة دقيقة للأبحاث العلمية التي يتم التقدم بها من خلال الباحثين بالإضافة إلى أن هناك عدد من المعايير العالمية الصارمة التي يتم تطبقها في التقييمات الخاصة بملفات المتقدمين للجوائز".



