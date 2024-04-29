مدرب سموحة السابق يزف بشرى لجماهير الأهلي والزمالك

أكد الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة السابق، أن هناك مواجهة محتملة بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والزمالك لنهائي الكونفدرالية الإفريقية، فبنسبة كبيرة السوبر الأفريقي سيكون بين الأهلي والزمالك.

وأضاف أن لاعبي النادي الأهلي ولاعبي النادي الزمالك قدموا مباريات قوية في الدور قبل النهائي، وأن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي يقدم مباريات مميزة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هدفه الأخيرة في فريق مازيمبي أكبر دليل على دخول اللاعب لأجواء المباريات.

وأضاف مدرب نادي سموحة السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أنا والمسؤول" أن وسام أبوعلي، مهاجم بمعنى الكلمة، وهناك فارق كبير بينه وبين الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ولفت إلى أن وسام أبو علي مهاجم بدرجة عالمي، فهناك لاعب برازيلي حقق هدف بنفس الطريق التي حقق بها وسام الهدف مع النادي الأهلي، وأن الجميع لا يستطيع أن يغفل الدور الكبير الذي قام به علي معلول.

وأوضح أن على معلول نجم كبير، وكان سبب رئيسي في تقدم النادي الأهلي بالمباراة قبل النهائية، أمام فريق مازيمبي، فهو من قام برفع الكره لـ محمد عبد المنعم، بالهدف الأول، ووسام أبو علي بالهدف الثاني.