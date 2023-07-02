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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية بالعلوم .. عبد الحارث: كنت في منتهى السعادة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحارث العميد الأسبق للمعهد القومي

تحدث الدكتور محمد عبد الحارث العميد الأسبق للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، عن فوزه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، معربًا عن سعادته البالغة، وموضحًا :"الحصول على الجائزة  نوع التقدير من الدولة ورسالة تقدير للعمل والإنجاز الذي قمت به..والجوائز بوجه عام ليس هدف للعلماء بل تقدير لهم.. إنني كنت في منتهى السعادة".

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وقال الدكتور محمد عبد الحارث، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الجائزة نتاج أبحاثه ومساهماته في تطبيقات الليزر، حيث انها متواجدة في كل العلوم والتطبيقات سواء الهندسة أو الطب والزراعة والبيئة وأشياء كثيرة، مضيفًا:" اشتغلنا في المعهد القومي لعلوم الليزر، في عدد كبير من التطبيقات، بينها تطبيقات طبية، بعضها على السرطان بالتعاون مع المعهد القومي للأورام والتفريق بين الأنسجة السرطانية والأنسجة السليمة بدللالة بعض العناصر الموجودة فيها، وتم نشر البحث وسط إشادات كبيرة".

كما أشار الدكتور محمد عبد الحارث، إلى أن ساهم في أبحاث السرطان والعلاج الديناميكي الضوئي، والمستخدم في علاج السرطان بالجسيمات النانومية ، بجانب أشعة الليزر، بجانب أبحاث حديثة تتضمن التفرقة بين نوعين من البكتريا الممرضة، وتركيبها الكيمائي، دون اللجوء لأي تحاليل كيمائية.

وذكر أنه ساهم بأبحاث أخر لليزر، واستخدامه في الكشف عن الآثار وتنظيف وتحليل الآثار ، وبينها الآثار المعدنية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

 

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