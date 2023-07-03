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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري بعد التعادل مع فيوتشر

صدى البلد

تمكن فريق فيوتشر من وقف انتصارات الأهلي المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل بدون أهداف، في مباراتهما المؤجلة من المرحلة الـ24 للمسابقة، أمس الأحد. 

وإليكم فرص الأهلي لحصد اللقب..


بالنظر إلى أقرب منافسي الأهلي، وهو فريق بيراميدز، نرى أن الفريق لديه 67 نقطة، ومتبقي له ثلاث مباريات، ضد سيراميكا وضد الأهلي، وكذلك ضد الطلائع، وأقصى ما يمكن الوصول له النقطة 76، حال حقق بيراميدز الفوز في الثلاث مباريات.

الأهلي لديه فرصة في حسم الدوري رسميًا إذا حصل على 8 نقاط فقط من 7 مباريات متبقية له في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، وقتها سيصل إلى النقطة 77، وبالتالي لا يمكن لأقرب منافسيه وهو فريق بيراميدز الوصول إلى تلك النقطة حتى لو حقق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل ضمن منافسات مؤجلات الدوري الممتاز هذا الموسم.

جدير بالذكر أن، الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 27 لقاء، فاز في 21 وتعادل 6 ولم يخسر مطلقا.

في المقابل، بيراميدز يحتل الوصافة برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 31 لقاء، فاز في 20 وتعادل 7 وخسر 4.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 32 لقاء، فاز في 15 وتعادل 13 وخسر 4.

ويحتل الزمالك المركز الرابع، برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 31 لقاء فاز في 16 وتعادل 8 وخسر 7.

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