هند صبري تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هند في الصورة بإطلالة متميزة بالكاجول، مرتدية كارديجان مشجر وتيشرت بالون الابيض مما حازات عليإعجاب متابعيها.

وكان قد فاز فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديووتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة "العين الذهبية".



بذلك تصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى ٣ جوائز بعد حصوله أمس على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنحللفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، و تكافئ هذهالجائزة الفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.