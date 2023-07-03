ضبط مخبز بدمياط يقوم بتجميع 487 بطاقة ذكية بالمخالفة للقرارات المنظمة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عدد ٤ حملات تموينيه للرقابه على الأسواق والمحلات العامه والمنشآت التموينية بنطاق كلا من ناحية السنانيه وغيط النصارى وشطا مركز دمياط وأم الرضا وجمصه والركابيه مركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة .

أسفرت عن ضبط عدد ٥٦محضر تموينى أهمها محضر تجميع ٤٨٧ بطاقة ذكية بأحد المخابز بالمخالفة للقرارات المنظمه ،وعدد ٩ مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن بمتوسط عجز يتراوح مابين ٩ إلى ١٩ جرام ،مع عدد ٢ محضر تجميع شكائر دقيق باجمالى ١١ شيكاره فى غير الغرض المخصصة من أجله خارج منظومة الإنتاج بالإضافة إلى أحد المخابز المغلقه ويقوم بالضرب الوهمى على ماكينة المخبز

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة للتصرف.

وعلى صعيد آخر، تم ضبط عدد ٣ محلات لارتكاب مخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمى لعلب السجائر مع عدد ٦ مناديب توزيع غاز لمخالفة عدم الإعلان عن السعر على سيارة التوزيع .فضلا على ٣٤ محضر بالمحلات العامه لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور أو لعدم تدوين السعر على عبوات التداول بالمخالفة للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ وكذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعديه ..

وتنوه المدي المديرية إلى إنتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجارى للمواطنين من منافذ التوزيع والمجمعات والبدالين لليوم الثالث خلال الشهر مع توافر الأرصدة الكافيه من السلع الأساسية ( سكر.زيت ) والسلع الإضافية بكافة المنافذ وبالسعر الرسمى المدعم ...



