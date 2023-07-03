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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الاقتصاد العالمي.. مفاجأة في أسعار النفط

أسعار النفط العالمي
أسعار النفط العالمي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين حيث قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتقليص الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك+.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أي 0.3% إلى 75.21 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8% يوم الجمعة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أي 0.3% مسجلا 70.41 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.

ونمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2% وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد العالمى التضخم في الولايات المتحدة

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