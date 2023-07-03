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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام خرما يستعد لطرح مقطوعة موسيقية جديدة بعنوان خلخال

هشام خرما
هشام خرما

يستعد الموسيقار هشام خرما، لطرح أغنية جديدة بعنوان "خلخال" يوم الاربعاء المقبل، حيث انتهى من تأليفها بالفعل.
 

وشارك المؤلف الموسيقي هشام خرما في عرض  لمصممي الأزياء والذي أقيم بدبي ، وجمع العرض 14 مصمم أزياء مختلفاً، ليقوم هشام خرما بتصميم 8 مقطوعات موسيقية في شهر ونصف لتتلاءم كل مقطوعة مع التصميمات المختلفة.

واستوحى هشام خرما مقطوعاته الموسيقية من الإطلالات المختلفة التي أطلقها المصممون، ليعبر بالموسيقى عن موضة الأزياء مع تنوعها ما بين التصاميم الصيفية، والريفية، والمستوحاة من الطبيعة، والجرافيتي، والملائمة للمدينة وغيرها.

موسيقى هشام خرما تزين البطولة العالمية لألعاب الماء World Aquatics

هشام خرما يشارك بمقطوعات موسيقية جديدة في عرض لمصممي الأزياء

وكان هشام خرما قد ألّف الموسيقى التصويرية لفيلم الرعب يوم 13 والذي انطلق مؤخرًا في دور العرض السعودية والإماراتية، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية متجاوزًا الـ 25 مليون جنيه إيرادات.

كما ألّف هشام الموسيقى الرسمية بطولة العالم للمياه المفتوحة World Aquatics والذي انطلق في مدينة الغردقة بمنطقة سوما باي، بجانب تأليفه لموسيقى كأس العالم للجمباز والذي انطلق في مصر إبريل الماضي. 

 

المؤلف الموسيقى هشام خرما في البطولة العالمية لألعاب الماء World Aquatics والمقام في مدينة الغردقة بمنطقة سوما باي، حيث تستضيف مصر ثلاث بطولات مائية تتضمن كأس العالم للبالية المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة مايقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.

وقام هشام بتأليف وعزف الموسيقى الرسمية للمسابقة، كما عزف مقطوعات موسيقية من تأليفه، ولكن بتوزيع جديد، بجانب عزف مقطوعتين جديدتين لأول مرة.

وامتازت موسيقى هشام خرما بإيقاع مميز يتناسب مع أجواء الفعالية، مع استخدام الآلات جدية لخلق إيقاع ملائمة للإيقاع المائي.

 

كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، يشارك فيه ما يقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم، وهو واحد من 3 بطولات مائية تستضيفها مصر، بالإضافة إلى كأس العالم للباليه المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية.

هشام خرما الموسيقار هشام خرما خلخال دبي السعودية مصر

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