بواقي لحمة العيد ... طريقة عمل فتة شاورما بدون تكاليف

تتبقي اللحوم في الكثير من البيوت بعد العيد لذلك يمكن استغلالها وعملها ساندوتشات شاورما وتقدم لكي اليوم طريقة عمل فتة شاورما لحمة

المكونات:

لحم مقطّع إلى شرائح

بصل مقطّع إلى شرائح رفيعة - 2

خلّ - نصف كوب

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - بحسب الرغبة

خبز محمّص - بحسب الرغبة

أرز أبيض مفلفل - 3 أكواب

لتحضير الثومية:

لبن زبادي - علبة

مايونيز - ملعقتان كبيرتان

ثوم مهروس - 5 فصوص

ملح - رشة

طريقة العمل

1- في وعاء، ضعي شرائح اللحم والبصل واسكبي فوقهما الخل ثمّ نكّهي بالملح والفلفل الأخضر.

2- حرّكي المكونات جيداً ثمّ غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة ليوم كامل.

3- أخرجي الوعاء من الثلاجة وصفّي اللحم والبصل من الخل ثمّ ضعيه في قدر على نار متوسّطة واتركيها حتى تنضج شرائح اللحم.

4- لتحضير الثومية: في وعاء صغير، أخلطي الزبادي مع المايونيز والثوم والملح حتى تتجانس المكوّنات.

5- في طبق التقديم، ضعي الخبز مع نصف كمية الأرز ونصف كميّة الثومية واخلطي المكوّنات جيداً.

6- زيّني وجه الطبق بباقي كمية الأرز والثومية بالإضافة إلى شرائح اللحم .