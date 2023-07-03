"الخارجية الفلسطينية" تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في "جنين" ومُخيمها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن "هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع".



وطالبت الوزارة بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورًا، ودعت الجنائية الدولية إلى "الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

م ن/ م د ن ي/ه م غ