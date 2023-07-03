رفع الكثبان الرملية المتراكمة على الطرق بقرى الحسنة

طالب المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء بمتابعة حالة الطرق في نطاق قرى المركز والمدينة، حرصآ على سلامة وأرواح المواطنين ، ولتفادي أي حوادث قد تحدث نتيجة تراكم الكثبان الرملية علي الطرق بسبب سرعة الرياح والعمل على رفعها سريعا .

وتم الدفع بالمعدات اللازمة بمجلس المدينة، تحت إشراف ومتابعة من محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، وتم رفع وإزالة جميع الرمال العالقه علي طريق ( الحسنه / المنبطح) بعد ما تسببت الرمال المتحركه في إغلاقه نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح خلال الفترة الماضية مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات علي الطريق بما يهدد أرواح المواطنين ٠



عودة حركة السير:



حيث تم مسح الطريق بالكامل وفتحه مرة أخري أمام المارة من المواطنين، وتم التأكيد على عودة حركة السير عليه بطريقة طبيعية وأمنه، وجاري إستكمال الأعمال حتى قرية المنبطح.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة الاستمرارية في متابعة استكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمرة خاصه الطرق المؤدية إلى جميع قرى المركز والمدينة حرصا علي سلامة وأرواح جميع المواطنين.



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