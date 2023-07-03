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برلمان

نائب: بيان 3 يوليو نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن يوم 3 يوليو عام 2013 سيظل يوما فارقا في تاريخ مصر، وسيظل هذا التاريخ عالقا في ذاكرة كل مصري، حيث شهد انحياز القوات المسلحة بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، آنذاك إلى إرادة ملايين من المصريين، الذين طالبوها بتحمل دورها الوطني في الخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا اليوم شهد إلقاء وزير الدفاع، الفريق عبدالفتاح السيسي، بيان إلى الشعب المصري أعلن فيه تغليب إرادة الشعب المصري بإسقاط حكم الإخوان.

وقال "محسب" فى بيان صحفى له ، إن القوات المسلحة بذلت ما بوسعها لاحتواء  الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة، وذلك قبل أن تنحاز للإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن هذا الانحياز كلف الجيش المصري الكثير حيث دخلت حربا ضارية مع جماعات الإرهاب التي أرادت معاقبة الشعب المصري على استخدام إرادته الحرة، مؤكدا أن هذا الموقف ساهم في بناء جسر من الثقة بين الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بيان 3 يوليو نجح في خلق حالة من  الوفاق الوطنى، حيث شاركت كافة القوى السياسية في وضع  خارطة مستقبل هذا الوطن والتي انطلقت مع وصول الرئيس السيسي إلى حكم مصر، بعد أن طالبه المصريون بالترشيح للانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مصر نهضة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات في جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع حرب دامية يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ضد الإرهاب في سيناء.

وأكد النائب أيمن محسب، أن بيان 3 يوليو كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، يتمتع فيها الجميع بذات الحقوق والواجبات، تدعم حرية الرأى والتعبير ، وتقبل الاختلاف وتحسن إدارته بما يحقق مصلحة الدولة العليا، فضلا عن كونه خارطة مستقبل مصر بمشاركة جميع القوي السياسية والمجتمعية والدينية الأمر الذي ساهم في بناء جبهة داخلية قوية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ثورة 30 يونيو بيان 3 يوليو الرئيس السيسي الإرهاب القوات المسلحة

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