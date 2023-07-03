نصائح لتجنب غرق الصغار في حمامات السباحة| تعرف عليها

بعد غرق طفل في أحد حمامات السباحة بشبرا الخيمة، ولأن الأطفال يعشقون حمامات السباحة خاصة في الصيف بسبب حرارة الجو ، ووجود بعد الأخطاء أو الإهمال سواء من الآباء أو من إدارة حمام السباحة والمدربين قد تؤدي إلى غرق بعض الأطفال؛ لذلك نقدم نصائح للآباء والأمهات لتجنب غرق الأطفال في حمامات السباحة طوال فصل الصيف وفقا لموقع

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نصائح لتجنب غرق الأطفال في حمامات السباحة



⁃ ضرورة تعلم السباحة مما تخطوا سن 4 سنوات فما فوق لأنه يمكن البدء في ذلك السن للأطفال لتعلم السباحة.

⁃ ينبغي دوما وجود إشراف شخص بالغ أثناء تواجد أي طفل بالماء مهما بلغت إجادته للسباحة.

⁃ عدم ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من حمام سباحة، مع ضرورة مناوبة البالغين الذين يعلمون السباحة دور "الحارس المخصص".

⁃ يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، لاستغلالها في البقاء لمدة أطول تحت الماء، حتى يتم العودة للسطح مجددا.

- ضرورة وضع اليدين على سطح الماء وعدم تركها في الأسفل أو رفعها إلى الأعلى، لأنه بهذه الطريقة ستقلل فرصه الغرق.

⁃ يجب عدم ابتلاع مياه حمام السباحة على الإطلاق، أو حتى السماح لها بدخول الفم.

- الحرص على تحريك القدمين سريعا لدفع الماء بضمهما سويا، وإبعادهما عن بعضهما للتقدم نحو السطح.

⁃ ينصح بضرورة تحريك الرأس والكتفين عن الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.



⁃ يمنع الغوص والقفز بحمامات السباحة الضحلة وغير العميقة.

⁃ يجب عدم اللعب بالدراجات أو أية ألعاب أخرى يمكن ركوبها بالقرب من حمام السباحة أو في محيطه.

⁃ لا يجب تحت أية ظروف وضع أي أجهزة كهربائية بالقرب من حمام السباحة.

⁃ ينصح بعدم الجري حول حواف حمام السباحة.

⁃ يجب إحاطة حمام السباحة بسور أو حاجز يمنع تسلل الأطفال إليه من جميع النواحي، ويجب أن يكون هذا السور أو الحاجز غير قابل للتسلق وبارتفاع 120 سنتيمترا على الأقل.

⁃ في حالة عدم استخدام حمام السباحة، يجب إبقاء ألعاب الأطفال بعيدة عنه.

⁃ بالنسبة لحمامات السباحة الصغيرة التي يتم نفخها بالهواء، يجب تفريغها تماما من الماء بعد كل استخدام، ثم يتم إفراغها من الهواء أيضا.