عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات فعالة لعلاج التينيا من مطبخك.. الزبادي والثوم الافضل

التينيا
التينيا

التينيا من اكثر الامراض الجلدية التي تسبب قلق للكثيرين ، وتسبب لهم مشاكل نفسية وتضعهم في مواقف محرجة أمام الاخرين ، وهناك ثلاثة أنواع منها ، تينيا القدم الرياضية، وتينيا الفخدين، والتينيا الملونة، وتحدث التينيا نتيجة لإرتداء الأحذية، والشرابات لفترة طويلة ما يتسبب في عرق القدمين، ورطوبتها، وعدم تجفيف القدمين بعد غسلهما، كما أنها معدية فمن الممكن أن تنتقل العدوى عن طريق إرتداء أشياء خاصة بمصاب، أو عن طريق استخدام المراحيض العامة الغير نظيفة.. نستعرض وصفات فعالة من مطبخك لعلاج التينيا بانواعهها وفقا لموقع playbrush

txt

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

txt

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الراس.. فوائد وأضرار


وصفات فعالة من مطبخك لعلاج التينيا :


الكركم :

يحتوي الكركم على مطهر مضاد للفطريات والبكتيريا ولذا قم بإضافة 4 ملعقة صغيرة من الكركم على زجاجة ماء ثم قوم بشطف جسمك بها بعد الإستحمام.        


زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقوم بدهن المنطقة المصابة واتركها لتجف ثم قم بغسلها بالماء الفاتر وكرر هذه العملية مرتين إسبوعياً.


خل التفاح:

علاج التينيا الملونة بالخل هو أمر ممكن، يعود ذلك بسبب امتلاك خل التفاح خصائص مضادة للفطريات والالتهابات مما يساهم في العلاج.

طريقة الاستخدام:

أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء.
بلل القطنة بالمحلول وامسح بها المناطق المصابة.
كرر العملية من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.


زيت جوز الهند:

إن زيت جوز الهند من العلاجات الطبيعية الفعالة في علاج التينيا الملونة، ويعود ذلك بسبب خصائصه المسكنة والمضادة للفطريات والالتهابات.

طريقة الاستخدام:

ادهن المناطق المصابة بزيت جوز الهند.
اترك الزيت لمدة 30 دقيقة قبل إزالته، وكرر ذلك من 2-3 مرات يوميًا.


الثوم:

إن احتواء الثوم على مادة الأليسين يجعل منه أحد العلاجات المضادة للالتهابات والميكروبات المختلفة، وبالتالي قد يساعد في علاج التينيا .

طريقة الاستخدام:

اهرس الثوم واستخرج زيتها.
طبق زيت الثوم على المناطق المصابة واتركه من 20-30 دقيقة، ثم اغسله بالماء.
كما يمكنك تناول الثوم صباحًا للحصول على المزيد من فوائدها.


الزبادي:

يعتبر علاج التينيا بالزبادي من وسائل العلاج الرائعة التي تساعد في القضاء على العدوى الفطرية، فهو يتضمن على بكتيريا البروبيوتيك التي تساعد في الشفاء سريعا من التينيا، وإليكم خطوات استخدامه:

يدهن الجسم بالزبادي وذلك على المنطقة المصابة.
يترك الدهان لمدة نصف ساعة.
بعد ذلك يشطف الجسم بشكل جيد بالماء الدافئ.
يفضل تناول كل يوم حوالي 3 أكواب من اللبن.
يساعد اللبن أو الزبادي في القضاء على الفطريات الداخلية

طريقة الاستخدام:

ضع طبق الزبادي مباشرة على المنطقة المصابة.
اتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

هدايا العيد للمصريين.. زيادة جديدة فى دعم السلع التموينية تصل لـ 42%

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الراس.. فوائد وأضرار

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

بعد تحذير الصحة العالمية.. مادة خطيرة موجوة في مشروب تسبب السرطان

ترشيحاتنا

دعاء تحصين النفس.. داوم عليه صباحا ومساء واحفظ نفسك من الشيطان

خط دفاع حديدي .. الاتحاد الإفريقي يشيد بمنتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا

بخصم 20% ودون قرعة| طرح وحدات سكنية جديدة في 4 مدن بمزايا خاصة.. تفاصيل

وفقا لآخر تحديث.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الأحد 2 يوليو

هدايا الحكومة لـ ذوي الهمم.. ماذا عن شروط الجمع بين معاشين؟

وفاة صيدلانية.. سيارة تدهس 6 من عائلة واحدة بالتجمع الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

وصفات فعالة لعلاج التينيا من مطبخك.. الزبادي والثوم الافضل

بعد إهانة رجال مصر| رضوى الشربيني.. حكاية مذيعة أدمنت الإثارة فوقعت في الفخ

مخاطر غير متوقعة لشوى اللحم على الفحم .. اخطرها الحساسية وامراض القلب

فيديو

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ