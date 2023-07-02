وصفات فعالة لعلاج التينيا من مطبخك.. الزبادي والثوم الافضل

التينيا من اكثر الامراض الجلدية التي تسبب قلق للكثيرين ، وتسبب لهم مشاكل نفسية وتضعهم في مواقف محرجة أمام الاخرين ، وهناك ثلاثة أنواع منها ، تينيا القدم الرياضية، وتينيا الفخدين، والتينيا الملونة، وتحدث التينيا نتيجة لإرتداء الأحذية، والشرابات لفترة طويلة ما يتسبب في عرق القدمين، ورطوبتها، وعدم تجفيف القدمين بعد غسلهما، كما أنها معدية فمن الممكن أن تنتقل العدوى عن طريق إرتداء أشياء خاصة بمصاب، أو عن طريق استخدام المراحيض العامة الغير نظيفة.. نستعرض وصفات فعالة من مطبخك لعلاج التينيا بانواعهها وفقا لموقع playbrush



وصفات فعالة من مطبخك لعلاج التينيا :



الكركم :

يحتوي الكركم على مطهر مضاد للفطريات والبكتيريا ولذا قم بإضافة 4 ملعقة صغيرة من الكركم على زجاجة ماء ثم قوم بشطف جسمك بها بعد الإستحمام.



زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقوم بدهن المنطقة المصابة واتركها لتجف ثم قم بغسلها بالماء الفاتر وكرر هذه العملية مرتين إسبوعياً.



خل التفاح:

علاج التينيا الملونة بالخل هو أمر ممكن، يعود ذلك بسبب امتلاك خل التفاح خصائص مضادة للفطريات والالتهابات مما يساهم في العلاج.

طريقة الاستخدام:

أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء.

بلل القطنة بالمحلول وامسح بها المناطق المصابة.

كرر العملية من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.



زيت جوز الهند:

إن زيت جوز الهند من العلاجات الطبيعية الفعالة في علاج التينيا الملونة، ويعود ذلك بسبب خصائصه المسكنة والمضادة للفطريات والالتهابات.

طريقة الاستخدام:

ادهن المناطق المصابة بزيت جوز الهند.

اترك الزيت لمدة 30 دقيقة قبل إزالته، وكرر ذلك من 2-3 مرات يوميًا.



الثوم:

إن احتواء الثوم على مادة الأليسين يجعل منه أحد العلاجات المضادة للالتهابات والميكروبات المختلفة، وبالتالي قد يساعد في علاج التينيا .

طريقة الاستخدام:

اهرس الثوم واستخرج زيتها.

طبق زيت الثوم على المناطق المصابة واتركه من 20-30 دقيقة، ثم اغسله بالماء.

كما يمكنك تناول الثوم صباحًا للحصول على المزيد من فوائدها.



الزبادي:

يعتبر علاج التينيا بالزبادي من وسائل العلاج الرائعة التي تساعد في القضاء على العدوى الفطرية، فهو يتضمن على بكتيريا البروبيوتيك التي تساعد في الشفاء سريعا من التينيا، وإليكم خطوات استخدامه:

يدهن الجسم بالزبادي وذلك على المنطقة المصابة.

يترك الدهان لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يشطف الجسم بشكل جيد بالماء الدافئ.

يفضل تناول كل يوم حوالي 3 أكواب من اللبن.

يساعد اللبن أو الزبادي في القضاء على الفطريات الداخلية

طريقة الاستخدام:

ضع طبق الزبادي مباشرة على المنطقة المصابة.

اتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء.