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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

المدلعة قلبت السوشيال ميديا.. تعرف على طريقة عملها في البيت زي المحلات

طريقة عمل المدلعة 
طريقة عمل المدلعة 

المدلعة هو نوع من الحلويات اشتهرت بها طنطا بمحافظة الغربية، وأصبحت تريند علي السوشيال ميديا ، وهي موجودة دائما في المناسبات والعزومات، وهي عبارة عن بسبوسة وكنافة إضافة إلى الكريم كراميل ، ويمكن أن نضيف أي مكون آخر حسب الرغبة وتعتبر المدلعة من أشهى وألذ أنواع الحلوى.

اليوم سنعرض طريقة عمل المدلعة بأسهل طريقة…

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طريقة عمل المدلعة 


المقادير
نصف كيلو دقيق سميد

¾ كوب سمن مذابة

كوب حليب

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة جوز الهند

250 جرام من الكنافه

ربع كوب من السكر بودر

ونصف كوب من السمن المذاب

شربات

كـوب ماء

كـوب سكـر

عصره ليمون

كريم شانتيه

المكسرهات المطحونة

كراميل
شوكلاتة سائلة

طريقة عمل المدلعة 
تحضـير البسبوسه عن طريق خلط السكر و السميد وجوز هند مع الفرك باليد جيداً مع وضع الحليب والسمنة وقلبي ، ملحوظة ( عدم الإكثار من التقليب لعدم تكون عرق للبسبوسة )

بوضع ورق الزبدة مدهون بالسمنة فى صينية التحضير ، مع إضافة خليط بسبوسه وتوزيعة ، ثم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع فى فرن والبسبوسة  حتي تكتسب لون ذهبي أعلى و أسفل

وتحضير الشربات عن طريق وضع السكر والماء على النار حتي الغليان ، ثم رفعه من على النار مع وضع عصره الليمون

قومي بوضع ثلاث أرباع كمية الشربات المعد على البسبوسه الساخنة مع تركها جانباً

تحضير كنافه عن طريق تفتيلها مع إضافة السكر البودرة والسمن و قلبت جيدا

بوضع ورق الزبدة مدهون بالسمنة فى صينية مماثلة لصينية البسبوسه ، ضعي خليط الكنافه ووزعية جيدا

بوضع الصينيه فى الفرن الساخن وتركها حتي يصبح لونها ذهبي ايضاً ، مع إضافه باقى كمية الشربات المتبقة

بإستخدام أطراف ورق الزبدة نخرج البسبوسة من صينية ، مع وضعها فى طبق لـ تقدم ، عن طريق إضافة لطبقة من الكريمة شانتيه مع التوزيع جيداً مع إضافة مكسرات و شرائح مانجو

ثم ضعي طبقة الكنافه ، ثم طبقة أخري من الكريم شانتية ثم كمية من الكراميل مع الشوكولاتة السائلة حسب الرغبة
وتقدم المدلعة على أصولها بكل سهوله.

المدلعة بسبوسة كنافة طنطا طريقة عمل المدلعة

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