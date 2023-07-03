المدلعة قلبت السوشيال ميديا.. تعرف على طريقة عملها في البيت زي المحلات

المدلعة هو نوع من الحلويات اشتهرت بها طنطا بمحافظة الغربية، وأصبحت تريند علي السوشيال ميديا ، وهي موجودة دائما في المناسبات والعزومات، وهي عبارة عن بسبوسة وكنافة إضافة إلى الكريم كراميل ، ويمكن أن نضيف أي مكون آخر حسب الرغبة وتعتبر المدلعة من أشهى وألذ أنواع الحلوى.
اليوم سنعرض طريقة عمل المدلعة بأسهل طريقة…
طريقة عمل المدلعة
المقادير
نصف كيلو دقيق سميد
¾ كوب سمن مذابة
كوب حليب
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة جوز الهند
250 جرام من الكنافه
ربع كوب من السكر بودر
ونصف كوب من السمن المذاب
شربات
كـوب ماء
كـوب سكـر
عصره ليمون
كريم شانتيه
المكسرهات المطحونة
كراميل
شوكلاتة سائلة
طريقة عمل المدلعة
تحضـير البسبوسه عن طريق خلط السكر و السميد وجوز هند مع الفرك باليد جيداً مع وضع الحليب والسمنة وقلبي ، ملحوظة ( عدم الإكثار من التقليب لعدم تكون عرق للبسبوسة )
بوضع ورق الزبدة مدهون بالسمنة فى صينية التحضير ، مع إضافة خليط بسبوسه وتوزيعة ، ثم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع فى فرن والبسبوسة حتي تكتسب لون ذهبي أعلى و أسفل
وتحضير الشربات عن طريق وضع السكر والماء على النار حتي الغليان ، ثم رفعه من على النار مع وضع عصره الليمون
قومي بوضع ثلاث أرباع كمية الشربات المعد على البسبوسه الساخنة مع تركها جانباً
تحضير كنافه عن طريق تفتيلها مع إضافة السكر البودرة والسمن و قلبت جيدا
بوضع ورق الزبدة مدهون بالسمنة فى صينية مماثلة لصينية البسبوسه ، ضعي خليط الكنافه ووزعية جيدا
بوضع الصينيه فى الفرن الساخن وتركها حتي يصبح لونها ذهبي ايضاً ، مع إضافه باقى كمية الشربات المتبقة
بإستخدام أطراف ورق الزبدة نخرج البسبوسة من صينية ، مع وضعها فى طبق لـ تقدم ، عن طريق إضافة لطبقة من الكريمة شانتيه مع التوزيع جيداً مع إضافة مكسرات و شرائح مانجو
ثم ضعي طبقة الكنافه ، ثم طبقة أخري من الكريم شانتية ثم كمية من الكراميل مع الشوكولاتة السائلة حسب الرغبة
وتقدم المدلعة على أصولها بكل سهوله.