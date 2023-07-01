أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

قد لا يعرف الكثير من الأشخاص حلوى المسخسخة.. فإنها تعد واحدة من الحلويات الشرقية اللذيذة غير التقليدية، ونجدها في الكثير من المحلات تباع بأسعار غالية، ويمكنك إعدادها في المناسبات وأعياد الميلاد والحفلات..

حيث إن المسخسخة من الحلويات سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة للغاية لذلك يمكنك تحضيرها فى المنزل بكل سهولة ويسر ودون تكلفة وإليكم طريقة عمل المسخسخة:

مكونات طريقة عمل المسخسخة :



1 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

5 بيضات.

فانيليا.

1 كوب سكر بودر منخول.

1 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

2كوب حليب دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب كريم شانتيه بودر.

½ كوب كريمة خفق للحلويات.

قشطة.



خطوات طريقة عمل المسخسخة:

نضع البيض والفانيليا في طبق ونخفقهم بالمضرب اليدوي ثم ننزل بالسكر البودر المنخول علي البيض ونخفق مرة أخري حتي يمتزج السكر مع البيض.

في طبق آخر ننخل الدقيق والبيكنج بودر ورشة من الملح ونقلب ثم ننزل به علي خليط البيض والسكر ونخلط جيداً.

ندهن صينية بالزيت ثم ننزل فيها بخليط الكيك السابق تحضيره وندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 إلي 35 دقيقة حتي ينضج.

نضع كوب من الحليب في إناء وننزل عليه بملعقتين من بالنشا ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط علي النار مع التقليب المستمر حتي يثقل القوام.

نضع كوب من السكر في إناء علي نار متوسطة ونحرك الإناء من حين لآخر حتي نحصل علي لون الكراميل ثم نهدئ النار وننزل عليه بملعقة كبيرة من الزبدة ونقلب ثم ننزل عليه بخليط الحليب مع النشا ونقلب سريعاً ثم ننزل عليه برشة من الملح ونقلب ثم نضعه في كوب أو طبق وندخله الفريزر حتي يهدأ من الحرارة.

نساوي سطح الكيك بإزالة الأجزاء المرتفعة باستخدام السكينة ثم نقوم بعمل فتحات في الكيك باستخدام عصا الشيش طاووق.

نضع 2 كوب حليب دافئ في إناء وننزل عليه بملعقة كبيرة من السكر ونقلب حتي يذوب السكر ونسقي به الكيك بالتدريج حتي يتشرب كل كمية الحليب.

نبدأ في تحضير الكريم شانتيه فنضع كوب من الكريم شانتيه البودر في طبق عميق وننزل عليه بنصف كوب كرمة خفق للحلويات ثم نخفق جيداً حتي نحصل علي قوام كريمي.

نضع الكريم شانتيه في كيس من أكياس الثلاجة ثم نوزعه علي الكيك ونضع فوقه الكراميل ثم نضع علي الوجه خطوط من القشطة ونقوم بتحريك طرف عصا الشيش طاووق عليها حتي نحصل علي شكل رائع ثم تقطع الكيكة وتقدم .