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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخاطر غير متوقعة لشوى اللحم على الفحم .. اخطرها الحساسية وامراض القلب

لحم مشوي
لحم مشوي

يعشق الكثيرين شوي اللحوم ، ويفضلونها كثيرا ، لما لها من فوائد علي الصحة ، خاصة انها تخلص اللحمة من الدهون وتكون غير مشبعة بالزيوت كما هو الخال في اللحوم المحمرة او المطهية في طواجن ، لكن هناك بعض الاضرار والمخاطر التي قد تصيب الانسان بسب شوي اللحوم نتعرف علي بعضها وفقا لموقع Healthy Eating

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أضرار شوى اللحم على الفحم:

⁃ التعرض المباشر للأدخنة المتصاعدة من الشوي، يمكن أن يسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، وذلك لأن الجسيمات الدقيقة في الدخان يمكن أن ينتج عنها ثاني أكسيد النيتروجين، الذي يسبب التسمم عند استنشاقه، ومرضى القلب أكثر عرضة للإصابة من الأدخنة.

⁃ يتسبب في تصاعد الأدخنة المكونة من الأحماض الأمينية ومادة الهيدروكربونات السامة، ولها تأثير كبير في الإصابة بالأورام السرطانية.

⁃ مرضى حساسية الصدر يزيد عندهم الأعراض مثل الاختناق، ضيق التنفس، وتهيج الشعب الهوائية، بسبب تصاعد الكربون الناتج من اشتعال الفحم، ولذلك ينصح جميع الأطباء بضرورة الجلوس في مكان بعيد عن منطقة الشوي.

⁃ الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي من طهي اللحوم في حفلات الشواء، تعمل على تلويث الهواء، لاحتواء الفخم على النشا ونترات الصوديوم والحجر الجيري ومادة البوراكس، التي تهدد الإنسان ببعض الأضرار عند استنشاقها.


طرق تجنب مخاطر الشوي على الفحم مباشرة:

- لا ينصح بوضع اللحم مباشرة على الفحم وينصح بوضعه جانب الشواية، ووضع اللحم على الجانب الآخر لتقلل أضرار الدخان المتصاعد.

- ينصح باستخدام شواية متعددة الطبقات، مع وضع قطع الخضار من الأسفل، لأنها  تضيف طعم رائع ومميز اللحم، كما انها لا تتفاعل مع الفحم وتعتبر عازل ولا ينتج عنها مواد ضارة

⁃ وضع الشواية المستخدمة في الشوي  في وضع مائل وليس أفقي، بحيث تتجنب تقطير الدهون مباشرة على الفحم.

⁃ تجنب تناول الأجزاء المحروقة من اللحم المشوي، لأنها تكون قد فقدت عناصرها الغذائية، وتحتوي على المواد الناتجة عن التلامس مع الفحم، وتتسبب الأمراض.

⁃ إذا كنت من محبي الشوي، يفضل الشوي في الهواء الطلق لأنه يقلل فرص الإصابة بالمشاكل الصحية، مقارنة بالشوي داخل البيت أو مكان مقفول، خاصة لمرضى القلب والحساسية.

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