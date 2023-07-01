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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

لحمة رأس
لحمة رأس

يعتبر لحم الرأس من الأطباق الشهيرة في معظم الدول العربية، ويرغب العديد من الأشخاص في تحضيرها وتناولها بسبب طعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، ويتميز لحم الرأس بالعديد من الفوائد الصحية، ويحتوي على الجيلاتين وهي مادة بروتينية سهلة الهضم تساعد في علاج الالتهابات في الفم والمعدة ، ويحتوي على البروتين والفيتامينات والكالسيوم والفسفور 
ويمكن طهي لحم الرأس في الفرن بعد سلقها جيداً مع الأعشاب العطرية كالآتي:

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طريقة عمل طاجن لحمة الرأس:


المكونات

نصف كيلو لحمة رأس.

كوب كرفس مقطع.

كوب ماء.

كوب بصل مقطع.

ورق غار.

فلفل أسود.

حبة طماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

كوب كرات مقطعة.

حبتا بطاطا مقطعتان.

كوبان عصير طماطم

كوب بازيلاء مسلوق.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ربع كوب فلفل حار مقطع.

كوب جزر مقطع.

 

طريقة التحضير

في وعاء على النار نضع اللحمة ونضيف إليها الماء والجزر، والكرفس، والكرات، وورق الغار، والملح، والفلفل، والهيل المطحون، ونتركها مدة ساعة حتى تنضج ثم في وعاء آخر نضع القليل من الزيت ونضيف إليها الثوم المهروس، والبصل المقطع، ونحرك المزيج جيداً ،نضيف باقي الكرفس، والكرات ونحركهم جيداً ،نضيف البازيلاء مع التحريك، ونضيف الطماطم المقطعة وعصير الطماطم مع التحريك، نضيف البهارات( الكمون، البهارات المشكلة، جوزة الطيب، والفلفل) وصلصة الطماطم مع التحريك، نرفع اللحمة من ماء السلق ونضيفها إلى الخضار ثم نضيف البطاطا، والطماطم والفلفل الحار ،نضع اللحمة والخضار والصلصة في صينية الفرن ويترك لينضج على درجة حرارة 200م.

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