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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته حشيش وأسلحة نارية بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كيلو ونصف من مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح المضبوط واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.


وكشفت التحريات قيام "ط م ط"، 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته ما يقرب من كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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