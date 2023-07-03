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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب مات غرقا في حمام سباحة بمركز شباب بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة بمركز شباب منطي وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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ولقي طالب بالصف الأول الإعدادي مصرعه، إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة مركز شرطة قليوب، أثناء قيامه بالسباحة بالحمام، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق "حسن ع ر"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بحمام سباحة داخل مركز شباب منطي دائرة المركز، أثناء قيامه بالاستحمام، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وجرى استدعاء مدير مركز الشباب، الذي أكد أن حمام السباحة مرخص، ومستأجر لـ"محمد ي ح"، 24 سنة، وأنه جرى محاولة إسعاف الطفل إلا أنه لم يجدي ذلك نفعا وتوفي أثناء ذلك، وبسؤال والد الطفل لم يتهم أحد بوفاة نجله ولم يشتبه في وفاته جنائيا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة الطالب لسؤالهم.

القليوبية جهات التحقيق مركز شرطة قليوب قليوب مستشفى ناصر العام

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