كانت بتحتفل بالعيد .. مصرع الطفلة "جوري" تحت عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها وأصيبت والدتها بكسور مضاعفة اثر دهس اتوبيس لهما بمنطقة دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء احتفالهما بالعيد وجرى نقلهما لمستشفى ناصر العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليتها وشهود العيان بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث دهس اتوبيس لطفلة ووالدتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع طفلة تدعي جورى احمد حماد، 8 سنوات، وإصابة والدتها بكسور مضاعفة،وجرى نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم.

وكشف شهود العيان بالواقعة ان المتهم الذى كان يقود السيارة يسير بسرعة جنونية وانه قام بدهس الطفلة ووالدتها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية والتى صرحت بالدفن.

وشيع المئات من اهالي شبرا الخيمة، جثمان الطفلة المتوفاة لمثواها الأخير بمقابر اسرتها وسط حالة من الحزن الشديد سادت الجميع، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.